Спікер Палати представників США Джонсон запевнив Зеленського у підтримці України

За словами українського президента, коли він говорив із Джонсоном, той сказав, що підтримує Україну.

"Сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати, мирні жителі. І він сказав, що його молитви з нами, і він сказав, що зробить це", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що звертався до президента США Джо Байдена та Джонсона з проханням поставити на паузу розбіжності між демократами та республіканцями для досягнення угоди щодо України.

"Період виборів є складним. Так, я передав це послання. Я думаю, що Джонсон це почув. І Байден теж це почув. Отже, це все. Що я можу зробити? Я не можу штовхнути спікера. Це його рішення, але я думаю, він розуміє всі проблеми, які перед нами стоять", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Володимир Путін "виграє щодня", оскільки Палата представників США відкладає ухвалення нового пакету допомоги для України.