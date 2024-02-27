Спікер Палати представників США Джонсон запевнив Зеленського у підтримці України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського СNN.
За словами українського президента, коли він говорив із Джонсоном, той сказав, що підтримує Україну.
"Сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати, мирні жителі. І він сказав, що його молитви з нами, і він сказав, що зробить це", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що звертався до президента США Джо Байдена та Джонсона з проханням поставити на паузу розбіжності між демократами та республіканцями для досягнення угоди щодо України.
"Період виборів є складним. Так, я передав це послання. Я думаю, що Джонсон це почув. І Байден теж це почув. Отже, це все. Що я можу зробити? Я не можу штовхнути спікера. Це його рішення, але я думаю, він розуміє всі проблеми, які перед нами стоять", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Володимир Путін "виграє щодня", оскільки Палата представників США відкладає ухвалення нового пакету допомоги для України.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Понад 60 млрд доларів передбачено для України.
Однак для набуття чинності цей законопроєкт повинна затвердити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.
Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти ініціативи. Президент Джо Байден закликав Палату представників затвердити законопроєкт.
Проте Палата представників США оголосила про перерву до 28 лютого, тим самим затримавши процес надання допомоги для України.
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