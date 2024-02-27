У Байдена про блокування допомоги Україні: Путін "виграє" щодня

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Володимир Путін "виграє щодня", оскільки Палата представників США відкладає ухвалення нового пакету допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Салліван зазначив, що "сильна двопартійна більшість у Палаті представників готова прийняти" пакет допомоги для України, "якщо він дійде до переговорів".

За його словами, реальність така, що "Путін виграє кожного дня", коли Україна не отримує ресурси, які вона потребує, і тому страждає.

Крім того, у своєму виступі в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні в понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що що Джонсон буде винен, якщо законопроект про допомогу США провалиться і Росія просунеться на полі бою.

"Я хотів би, щоб він знав, що весь світ спостерігає за тим, що він робитиме, і якщо Україна зазнає поразок на полі бою, це буде його відповідальність", - підкреслив Сікорський, закликаючи Джонсона допустити голосування.

Блокування допомоги від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Однак для набуття чинності цей законопроєкт повинна затвердити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти ініціативи. Президент Джо Байден закликав Палату представників затвердити законопроєкт.

Проте Палата представників США оголосила про перерву до 28 лютого, тим самим затримавши процес надання допомоги для України.