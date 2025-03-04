Спикер Джонсон: остановка помощи Украине от США - это временная пауза

Остановка поставок американского оружия в Украину является временной паузой. Украина и США должны заключить сделку о полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

"Это временная пауза и это перезагрузка", - отметил Джонсон, комментируя остановку помощи Украине от США.

По словам спикера, он "воодушевлен" тем, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание заключить сделку с США о полезных ископаемых.

"Он (Зеленский - ред.) должен прийти и исправить то, что произошло на прошлой неделе, эти шокирующие события в Овальном кабинете. И если он сделает это, я думаю, это беспроигрышный сценарий для всех участников", - добавил Джонсон.

Он также заверил, что такое соглашение - "самое лучшее", которое можно было бы предложить. Оно "поможет украинскому народу".