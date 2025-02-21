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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Спікер Джонсон про ухвалення нової допомоги Україні: на це немає апетиту

Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту Конгресом на підтримку України "немає жодного апетиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Джонсон зробив під час Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні у четвер, 20 лютого. У спікера запитали, чи передбачає він ще один законопроєкт про фінансування допомоги Україні, якщо війна затягнеться.

"У нас немає на це жодного апетиту", - сказав Джонсон у відповідь.

При цьому він звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні".

Республіканець наголосив, що війну РФ проти України потрібно завершити. На його думку, президент США Дональд Трампа зможе це зробити.

"Ми повинні довести (війну) до кінця. І я можу вам сказати, що наші європейські союзники також розуміють цю необхідність. Вона (війна) затягнулася", - заявив він.

Конфлікт Трампа і Зеленського

Днями у Саудівській Аравії пройшла зустріч представників США та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що не визнаватиме ніяких переговорів за спиною України.

Після зустрічі в Ер-Ріяді американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського лише 4%. Проте внутрішні опитування свідчать, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.

Коментуючи заяву Трампа, Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.

Президент США своєю чергою назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Європейські лідери висловили підтримку президенту України.

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