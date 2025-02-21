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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Спикер Джонсон о принятии новой помощи Украине: на это нет аппетита

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта Конгрессом в поддержку Украины "нет никакого аппетита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление Джонсон сделал во время Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне в четверг, 20 февраля. У спикера спросили, предусматривает ли он еще один законопроект о финансировании помощи Украине, если война затянется.

"У нас нет на это никакого аппетита", - сказал Джонсон в ответ.

При этом он обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет".

Республиканец подчеркнул, что войну РФ против Украины нужно завершить. По его мнению, президент США Дональд Трампа сможет это сделать.

"Мы должны довести (войну) до конца. И я могу вам сказать, что наши европейские союзники также понимают эту необходимость. Она (война) затянулась", - заявил он.

 

Конфликт Трампа и Зеленского

На днях в Саудовской Аравии прошла встреча представителей США и России. Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать никаких переговоров за спиной Украины.

После встречи в Эр-Рияде американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому только 4%. Однако внутренние опросы свидетельствуют, что рейтинг доверия к президенту среди украинцев составляет более 50%.

Комментируя заявление Трампа, Зеленский призвал его не повторять российскую дезинформацию.

Президент США в свою очередь назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Европейские лидеры выразили поддержку президенту Украины.

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