Спікер Джонсон про ухвалення нової допомоги Україні: на це немає апетиту

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту Конгресом на підтримку України "немає жодного апетиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Джонсон зробив під час Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні у четвер, 20 лютого. У спікера запитали, чи передбачає він ще один законопроєкт про фінансування допомоги Україні, якщо війна затягнеться.

"У нас немає на це жодного апетиту", - сказав Джонсон у відповідь.

При цьому він звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні".

Республіканець наголосив, що війну РФ проти України потрібно завершити. На його думку, президент США Дональд Трампа зможе це зробити.

"Ми повинні довести (війну) до кінця. І я можу вам сказати, що наші європейські союзники також розуміють цю необхідність. Вона (війна) затягнулася", - заявив він.