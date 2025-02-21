Спикер Джонсон о принятии новой помощи Украине: на это нет аппетита
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта Конгрессом в поддержку Украины "нет никакого аппетита".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соответствующее заявление Джонсон сделал во время Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне в четверг, 20 февраля. У спикера спросили, предусматривает ли он еще один законопроект о финансировании помощи Украине, если война затянется.
"У нас нет на это никакого аппетита", - сказал Джонсон в ответ.
При этом он обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет".
Республиканец подчеркнул, что войну РФ против Украины нужно завершить. По его мнению, президент США Дональд Трампа сможет это сделать.
"Мы должны довести (войну) до конца. И я могу вам сказать, что наши европейские союзники также понимают эту необходимость. Она (война) затянулась", - заявил он.
Конфликт Трампа и Зеленского
На днях в Саудовской Аравии прошла встреча представителей США и России. Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать никаких переговоров за спиной Украины.
После встречи в Эр-Рияде американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому только 4%. Однако внутренние опросы свидетельствуют, что рейтинг доверия к президенту среди украинцев составляет более 50%.
Комментируя заявление Трампа, Зеленский призвал его не повторять российскую дезинформацию.
Президент США в свою очередь назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Европейские лидеры выразили поддержку президенту Украины.
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