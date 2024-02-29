Спикер Джонсон рассказал, когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине

Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства (шатдаун).

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Голосу Америки " заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Корреспондент издания поинтересовалась у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине.

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", - отметил спикер.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины нужно рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов.

Несколько дней назад президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по вопросу Украины принято не было.