ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спикер Джонсон рассказал, когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине

Вашингтон, Четверг 29 февраля 2024 19:34
UA EN RU
Спикер Джонсон рассказал, когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства (шатдаун).

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Корреспондент издания поинтересовалась у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине.

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", - отметил спикер.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины нужно рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов.

Несколько дней назад президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по вопросу Украины принято не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Конгресс США
NEWS
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС