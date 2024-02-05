UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спікер Джонсон про новий законопроект про допомогу Україні: ще гірше, ніж ми очікували

Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та зміцнення південного кордону США, ще гірший, ніж очікували американські законодавці.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Я бачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент", - заявив він. 

Джонсон зазначив, що провідний парламентер від демократів заявив, що згідно з цим законопроектом, "кордон ніколи не закриється".

"Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він буде мертвий після прибуття", - наголосив він.

Новий законопроект США щодо допомоги Україні

Напередодні в Сенаті опублікували новий законопроект, який поєднує допомогу Україні, Ізраїлю та коштів на зміцнення кордону з Мексикою.

Згідно з документом, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів - для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд. доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі відповідного закону не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійна Росії проти України