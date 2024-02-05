Спікер Джонсон про новий законопроект про допомогу Україні: ще гірше, ніж ми очікували

"Я бачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент", - заявив він.

Джонсон зазначив, що провідний парламентер від демократів заявив, що згідно з цим законопроектом, "кордон ніколи не закриється".

"Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він буде мертвий після прибуття", - наголосив він.

Новий законопроект США щодо допомоги Україні

Напередодні в Сенаті опублікували новий законопроект, який поєднує допомогу Україні, Ізраїлю та коштів на зміцнення кордону з Мексикою.

Згідно з документом, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів - для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд. доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі відповідного закону не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

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