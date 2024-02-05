Спикер Джонсон о новом законопроекте о помощи Украине: еще хуже, чем мы ожидали

"Я видел достаточно. Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже близко не подойдет к тому, чтобы положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент", - заявил он.

Джонсон отметил, что ведущий переговорщик от демократов заявил, что согласно этому законопроекту, "граница никогда не закроется".

"Если этот законопроект попадет в Палату представителей, он будет мертв по прибытии", - подчеркнул он.

Новый законопроект США о помощи Украине

Накануне в Сенате опубликовали новый законопроект, который совмещает помощь Украине, Израилю и средств на укрепление границы с Мексикой.

Согласно документу, общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов, из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов - для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.

Задержка с финансированием помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор соответствующий закон не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

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