Спікер Джонсон корисний РФ через відмову виносити допомогу Україні на голосування, - Білий дім

Бездіяльність спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо розгляду нової допомоги Україні на 60 млрд доларів йде на користь Росії та Ірану.

Про це сказано в записці заступника спікера Білого дому Ендрю Бейтса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Бейтс нагадав, що Іран активно підтримує війну Росії проти України та її атаки на мирні українські міста.

"Президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) протистоїть Ірану. Але де ж у всьому цьому зобов'язання спікера Джонсона не "догоджати Ірану"? Ніде. Натомість його бездіяльність йде на користь Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) і аятолі (іранському диктатору - ред.)", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні, через що постачання озброєння для ЗСУ неможливе.

Нещодавно в Сенаті США схвалили законопроект з 60 млрд доларів для України. Але для того, щоб кошти направили на військову допомогу нашій країні, ініціативу має підтримати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці з грошима на захист кордону США від мігрантів.

При цьому Палата представників 16 лютого взяла двотижневу перерву після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Вона закінчиться 28 лютого.