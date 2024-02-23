Спикер Джонсон полезен РФ из-за отказа выносить помощь Украине на голосование, - Белый дом

Бездействие спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в вопросе рассмотрения новой помощи Украине на 60 млрд долларов идет на пользу России и Ирану.

Об этом сказано в записке заместителя спикера Белого дома Эндрю Бейтса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бейтс напомнил, что Иран активно поддерживает войну России против Украины и ее атаки на мирные украинские города.

"Президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) противостоит Ирану. Но где же во всем этом обязательство спикера Джонсона не "угождать Ирану"? Нигде. Вместо этого его бездействие идет на пользу Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) и аятолле (иранский диктатор - ред.)", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине, из-за чего поставки вооружения для ВСУ невозможны.

Недавно в Сенате США одобрили законопроект с 60 млрд долларов для Украины. Но для того, чтобы средства направили на военную помощь нашей стране, инициативу должна поддержать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке с деньгами на защиту границы США от мигрантов.

При этом Палата представителей 16 февраля взяла двухнедельный перерыв после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он закончится 28 февраля.