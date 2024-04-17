Спікер Джонсон хоче зобов'язати Байдена надати Україні ATACMS, але є нюанс

ATACMS для України

Нагадаємо, Україна ще торік запросила у США передачу далекобійних ракет ATACMS, які здатні знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Їх наші військові можуть запускати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.

У жовтні минулого року наші захисники завдали ракетного удару по аеродромах у Бердянську та Луганську. Росіяни скаржилися, що для цього було задіяно ракети ATACMS. Пізніше у Білому домі підтвердили передачу Україні такого озброєння, але із дальністю до 165 кілометрів.

При цьому в американських ЗМІ писали, що такі ракети було передано у невеликій кількості.

Після цього питання передачі ATACMS на 300 кілометрів не перестало бути актуальним. Топ-генерал США Чарльз Браун нещодавно заявляв, що можливі поставки "вже не такі ризиковані", як це було раніше.

Більш детально про ATACMS - у матеріалі РБК-Україна.

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