Спикер Джонсон хочет обязать Байдена предоставить Украине ATACMS, но есть нюанс

ATACMS для Украины

Напомним, Украина еще в прошлом году запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Их наши военные могут запускать при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В октябре прошлого года наши защитники нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Россияне жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже в Белом доме подтвердили передачу Украине такого вооружения, но с дальностью до 165 километров.

При этом в американских СМИ писали, что такие ракеты были переданы в небольшом количестве.

После этого вопрос передачи ATACMS на 300 километров не перестал быть актуальным. Топ-генерал США Чарльз Браун недавно заявлял, что возможные поставки "уже не такие рискованные", как это было раньше.

Более детально об ATACMS - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.