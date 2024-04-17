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Спикер Джонсон хочет обязать Байдена предоставить Украине ATACMS, но есть нюанс

Фото: Украина может получить ATACMS на 300 километров от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предлагает Конгрессу обязать президента США Джо Байдена предоставить Украине ATACMS. Но передачу могут отложить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

В документе предлагается возложить на президента Байдена обязательство передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно". Таким образом нашей стране помогут защитить себя и добиться победы над Россией.

Но, как уточняется в законопроекте, если глава государства решит, что передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. В таком случае Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

ATACMS для Украины

Напомним, Украина еще в прошлом году запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Их наши военные могут запускать при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В октябре прошлого года наши защитники нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Россияне жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже в Белом доме подтвердили передачу Украине такого вооружения, но с дальностью до 165 километров.

При этом в американских СМИ писали, что такие ракеты были переданы в небольшом количестве.

После этого вопрос передачи ATACMS на 300 километров не перестал быть актуальным. Топ-генерал США Чарльз Браун недавно заявлял, что возможные поставки "уже не такие рискованные", как это было раньше.

Более детально об ATACMS - в материале РБК-Украина.

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