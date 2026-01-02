Окамура сказав у новорічному зверненні, що державні кошти Чехії мають спрямовувати на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не на закупівлю зброї та підтримку воєнних дій закордоном.

Спікер Палати депутатів Чехії також різко розкритикував Захід за підтримку Києва. На його думку, партнери України заробляють на виробництві та продажу зброї в борг.

Не лишив поза увагою Окамура і владу в Україні. Він озвучив гучні слова щодо Зеленського та його оточення, назвавши їх "хунтою", таким чином поставивши під сумнів легітимність управлінців.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі", - сказав чеський чиновник.

Під кінець своєї промови політик висловив переконання, що Чехія "має зійти з брюссельського поїзда", який "рухається у бік Третьої світової війни", попри застереження США.

Ще Окамура підняв теми кліматичної політики, пандемій та енергетики, зокрема заявивши, що імпорт російського газу не становить загрози для Чехії.

Відповідь МЗС України Окамурі

У міністерстві закордонних справ України не змогли проігнорувати такі гучні заяви та звинувачення чеського політика. Посол України в Чехії Василь Зварич написав у Facebook, що слова Томіо Окамури щодо України - його особиста позиція, сформована, вочевидь, російською пропагандою.

"Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти", - повідомив посол.

Дипломат також закликав чеську владу та суспільство надати оцінку заявам чиновника і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає Окамура.