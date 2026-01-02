Спікер чеського парламенту "накинувся" на партнерів України та Зеленського: в МЗС відповіли

Спікер чеського парламенту Томіо Окамура заявив, що Прага не повинна надавати Україні зброю і звинуватив оточення президента Володимира Зеленського у корупції, назвавши його "хунтою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання České noviny.
Окамура сказав у новорічному зверненні, що державні кошти Чехії мають спрямовувати на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не на закупівлю зброї та підтримку воєнних дій закордоном.
Спікер Палати депутатів Чехії також різко розкритикував Захід за підтримку Києва. На його думку, партнери України заробляють на виробництві та продажу зброї в борг.
Не лишив поза увагою Окамура і владу в Україні. Він озвучив гучні слова щодо Зеленського та його оточення, назвавши їх "хунтою", таким чином поставивши під сумнів легітимність управлінців.
"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі", - сказав чеський чиновник.
Під кінець своєї промови політик висловив переконання, що Чехія "має зійти з брюссельського поїзда", який "рухається у бік Третьої світової війни", попри застереження США.
Ще Окамура підняв теми кліматичної політики, пандемій та енергетики, зокрема заявивши, що імпорт російського газу не становить загрози для Чехії.
У міністерстві закордонних справ України не змогли проігнорувати такі гучні заяви та звинувачення чеського політика. Посол України в Чехії Василь Зварич написав у Facebook, що слова Томіо Окамури щодо України - його особиста позиція, сформована, вочевидь, російською пропагандою.
"Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти", - повідомив посол.
Дипломат також закликав чеську владу та суспільство надати оцінку заявам чиновника і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає Окамура.
Нагадаємо, у листопаді Томіо Окамура у перший день своєї роботи на посаді спікера Палати депутатів зняв український прапор з чеського парламенту. Розлючені депутати згодом повісили три нових.
Як відомо, 5 листопада бізнесмен та політик японського походження Томіо Окамура очолив нижню Палату парламенту Чехії.
Слід зазначити, що Томіо Окамура очолює правопопулістську партію в Чехії під назвою "Свобода та пряма демократія" (SPD). Політсила виступає за заборону міграції та загалом налаштована антиєвропейськи та антиукраїнськи. Деякі чеські ЗМІ вважають, що SPD можна назвати "фашистською партією".