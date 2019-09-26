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Спикер Британского парламента опроверг возможность выборов до Brexit

Новости » В мире    26.09.2019 - 17:31
Спикер Британского парламента опроверг возможность выборов до Brexit
Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Досрочные выборы в Великобритании могут состояться не ранее 5 ноября

В Великобритании досрочные парламентские выборы не смогут пройти до того, как Британия должна выйти из состава Европейского союза (Brexit) 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам спикера Палаты общин парламента Великобритании Джона Беркоу, согласно британскому законодательству досрочные парламентские выборы могут пройти не раньше 5 ноября. Об этом Беркоу сообщил во время заседания парламента в четверг, 26 сентября.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступал с заявлением о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Об этом Джонсон заявил, после решения Верховного суда, который признал незаконным решение правительства приостановить работу парламента.

РБК-Украина также сообщало, что в Европейском союзе считают, что позиция Лондона не дает никаких оснований для заключения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. На данный момент сохраняется проблема с определением границы между Великобританией и Европейским союзом. В частности, проблемы возникли с границей между Северной Ирландией (Великобритания) и Ирландией (ЕС).

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