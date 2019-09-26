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Речник Британського парламенту спростував можливість виборів до Brexit

Новини » В світі    26.09.2019 - 17:31
Речник Британського парламенту спростував можливість виборів до Brexit
Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Дострокові вибори у Великобританії можуть відбутися не раніше 5 листопада

У Великобританії дострокові парламентські вибори не зможуть пройти до того, як Британія повинна вийти зі складу Європейського союзу (Brexit) 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами спікера Палати громад парламенту Великобританії Джона Беркоу, згідно з британським законодавством дострокові парламентські вибори можуть пройти не раніше 5 листопада. Про це Беркоу повідомив під час засідання парламенту у четвер, 26 вересня.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступав із заявою про необхідність проведення дострокових парламентських виборів. Про це Джонсон заявив, що після рішення Верховного суду, який визнав незаконним рішення уряду призупинити роботу парламенту.

РБК-Україна повідомляло, що у Європейському союзі вважають, що позиція Лондона не дає жодних підстав для висновку угоди про вихід Великобританії з ЄС. На даний момент зберігається проблема з визначенням межі між Великобританією та Європейським союзом. Зокрема, виникли проблеми з кордоном між Північною Ірландією (Великобританія) та Ірландією (ЄС).

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