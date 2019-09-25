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Правительство Великобритании планирует вынудить Джонсона попросить об отсрочке

Новости » Политика    25.09.2019 - 15:26
Правительство Великобритании планирует вынудить Джонсона попросить об отсрочке
Фото: Джеффри Кокс (parliament.uk)

По словам генпрокурора Британии, правительство будет просить об отсрочке если не будет заключена сделка до 19 октября

Генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс заявил, что правительство будет просить отсрочку по выходу из состава Европейского союза (Brexit), если не удастся заключить сделку до 19 октября. Об этом сообщает Reuters.

По словам Кокса, правительство будет соблюдать закон, чтобы заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попросить отсрочку по Brexit.

"Правительство будет соблюдать закон, принятый парламентом, чтобы вынудить британского лидера просить отсрочку в отношении Брексита, если не будет достигнуто соглашение с ЕС к 19 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона отправить парламент в отпуск. После этого лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Джонсона уйти в отставку. Сегодня, 25 сентября, британский парламент возобновил свою работу.

После решения суда премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы. Также Джонсону пришлось покинуть Генассамблею ООН из-за возобновления работы парламента.

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