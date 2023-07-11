Spiegel дізнався деталі підсумкової заяви саміту НАТО з "умовами" для України

Під час підготовки до зустрічі НАТО у Вільнюсі не вдалося погодити текст підсумкової декларації, незважаючи на інтенсивні переговори. Наразі поширюється проект політичного документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Текст є основою для обговорення, не виключено, що на переговорах глав держав та урядів у Вільнюсі до нього буде внесено зміни.

Поточна версія стверджує, що майбутнє України в НАТО - така обіцянка була дана на саміті у Бухаресті у 2008 році. Однак жодних термінів приєднання не наводиться. До якнайшвидшого вступу закликає, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

І уточнюється, що Україна може бути запрошена вступити лише у тому випадку, якщо існуючі члени погодяться, що умов для цього дотримано. Зокрема, зазначається, що реформи у сфері демократії та оперативної сумісності з НАТО, як і раніше, необхідні Україні на шляху до членства. Міністри закордонних справ НАТО повинні регулярно аналізувати прогрес.

Тільки після цього має бути рішення про запрошення. "Ми готові направити запрошення Україні, якщо всі союзники погодяться, що умови будуть виконані", - йдеться в останній пропозиції ключового абзацу.

Заява Зеленського

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до членів НАТО, заявивши, що союзники не мають готовності ні запросити Україну до НАТО, ні зробити її членом Альянсу.

"Безпрецедентно та абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України..." - сказав Зеленський.

Саміт НАТО

На саміті у Вільнюсі 11-12 червня обговорюється питання про гарантії безпеки України та вступ до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що текст комюніке Альянсу щодо України буде оприлюднено сьогодні. Він заявив, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту. При цьому він не сказав, чи отримає Україна запрошення до НАТО.

Водночас, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що у запропонованій заключній заяві саміту НАТО у Вільнюсі відсутній конкретний графік вступу України до Альянсу.