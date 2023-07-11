Spiegel узнал детали итогового заявления саммита НАТО с "условиями" для Украины

При подготовке к встрече НАТО в Вильнюсе не удалось согласовать текст итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры. Сейчас распространяется проект политического документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Текст является основой для обсуждения, не исключено, что на переговорах глав государств и правительств в Вильнюсе в него будут внесены изменения.

Текущая версия утверждает, что будущее Украины в НАТО - такое обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Однако никаких сроков присоединения не приводится. К скорейшему вступлению призывает, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.

И уточняется, что Украина может быть приглашена вступить только в том случае, если существующие члены согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, отмечается, что реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО по-прежнему необходимы Украине на пути к членству. Министры иностранных дел стран НАТО должны регулярно анализировать прогресс.

Только после этого должно быть решение о приглашении. "Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия будут выполнены", - говорится в последнем предложении ключевого абзаца.

Заявление Зеленского

Ране президент Владимир Зеленский обратился к членам НАТО, заявив, что у союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…" - заявил Зеленский.

Саммит НАТО

На саммите в Вильнюсе 11-12 июня обсуждается вопрос о гарантиях безопасности Украине и о вступлении в Альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что текст коммюнике Альянса по Украине будет обнародован сегодня. Он заявил, что что Украина получит сильное сообщение по итогам саммита. При этом он не сказал, получит ли Украина приглашение в НАТО.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в предложенном заключительном заявлении саммита НАТО в Вильнюсе отсутствует конкретный график вступления Украины в Альянс.