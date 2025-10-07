У Литві розкритикували Меркель за виправдання Путіна та його агресії
Депутати литовського Сейму відреагували на слова колишньої німецької канцлерки Ангели Меркель, яка, повʼязала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам з російським диктатором Володимиром Путіним та його рішення вторгнутись в Україну у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Що передувало
Днями Меркель заявила, що в 2021 році разом з Емманюелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним. Однак тоді нібито проти цього виступили країни Балтії та Польща.
"У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", – сказала Меркель.
Реакція Литви
Голова Комітету у закордонних справах Сейму соціал-демократ Ремігіюс Мотузас заявив, що заяви Меркель не можна вважати офіційною позицією Німеччини. За його словами, відносини Європи та Росії були напруженими задовго до 2021 року.
"Крим був окупований у 2014 році, і насправді з 2015 року і до війни в Україні у 2022 році відносини з Росією вже були напруженими… Мінських угод не було підписано, це Росія їх зірвала, заблокувала і не погодилася з деякими позиціями", – сказав депутат.
Однак він погодивися, що тривалий час позиції держав Західної Європи і східних держав ЄС щодо Росії розходилися.
"Деякі держави Європейського Союзу, ймовірно, все ще сподівалися, що Росія прозріє, і не очікували цього повномасштабного вторгнення. Вони все ще сподівалися, і з цього, ймовірно, можна зробити висновок, що ще 2015 року та ж Німеччина підписала з Росією угоду про газопровід "Північний потік-2", – сказав Мотузас.
А ось консерватор Жигімантас Павільоніс заявив, Меркель потурає Путіну.
"Меркель представляє давню традицію потурання Путіну, завдяки якій російські танки зараз перебувають і в Грузії, і в Україні. І якби ця лінія тривала сьогодні, я боюся, що вони (російські танки - ред.) опинилися б десь дорогою до Берліна і на нашій території", - сказав він.
Він також пов'язує подібні заяви Меркель із внутрішньою політикою Німеччини. Адже нинішньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу непросто проводити нову зовнішню політику - його рейтинги впали, тому Меркель користується цією ситуацією.
"Я думаю, що вона зараз намагається підняти хвилю цих любителів Росії, любителів знавців Путіна проти Мерца", – сказав він.
Раніше ми писали про те, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знала про намір російського диктатора Володимира Путіна шантажувати Європу газовим питанням. Зокрема, про це свідчать розсекречені документи щодо газопроводу "Північний потік - 2". Зокрема, у документах було знайдено записку чиновника німецького міністерства економіки від серпня 2021 року.