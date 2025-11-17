ua en ru
Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній "лук"

Понеділок 17 листопада 2025 14:35
Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній "лук" Оля Цибульська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Оля Цибульська показала багатошаровий осінній образ. Поєднання спідниці плісе, високих замшевих чобіт і монохромної палітри в коричневих і бежевих відтінках створило елегантний і затишний "лук", який можна повторити цього сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала співачка

Центральною темою стилізації Олі Цибульської стала вишукана бежево-коричнева палітра, що є однією з ключових для концепції "quiet luxury" ("тихої розкоші").

Основа образу - жакет і спідниця насиченого теракотового кольору, який нагадує колір осіннього листя.

Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній &quot;лук&quot;Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Жакет

Піджак на ґудзиках, злегка приталеного силуету, одягнений поверх блузи, що створює багатошаровість.

Спідниця плісе

Довжина міді, виконана з тканини, що добре тримає форму, є ключовим акцентом і надає образу динаміки, легкості та жіночності.

Плісе - вічна класика, яка в поєднанні зі щільними матеріалами чудово підходить для осінньо-зимового сезону.

Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній &quot;лук&quot;Співачка продемонструвала стильний образ (фото: instagram.com/cybulskaya)

Пальто оверсайз

На деяких фото образ доповнено довгим сіро-бежевим пальто вільного крою, недбало накинутим на плечі. Такий прийом надає образу невимушеності, захищає від холоду і візуально "приземляє" ансамбль, роблячи його більш актуальним.

Акценти та деталі

Витонченим контрастом виступає біла блуза з довгими кінцями. Білий колір освіжає обличчя і створює вертикальну лінію, що подовжує силует, привертаючи увагу до зони декольте і шиї.

На окрему увагу заслуговує акцент на талії. Широкий, масивний шкіряний пояс у світло-бежевому відтінку, що підкреслює силует, є важливим елементом стилізації.

Він не тільки візуально коригує пропорції, але й гармонійно поєднується із взуттям, створюючи єдиний ансамбль.

Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній &quot;лук&quot;Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Замшеві чоботи - ідеальний варіант на осінь

Для осіннього образу на вулицях європейського міста Оля Цибульська вибрала високі замшеві чоботи в тон до верху, що візуально подовжує ноги та створює монолітний силует.

  • Матеріал: замша - це завжди ознака розкоші та комфорту, вона надає образу м'якості й тепла, ідеально поєднуючись із вовняними та плісированими тканинами.
  • Висота і каблук: чоботи зі стійким каблуком - це максимально практичне і стильне рішення. Вони дають змогу комфортно пересуватися, а підбори надають зріст і витонченість.
  • Стилістичний прийом: поєднання спідниці-міді з високими чобітьми є одним з найактуальніших і найкомфортніших трендів для холодного сезону, оскільки воно зберігає тепло і не "ріже" ногу, як це роблять ботильйони.

Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній &quot;лук&quot;Оля Цибульська показала модний лук (фото: instagram.com/cybulskaya)

Як повторити образ

Образ Олі Цибульської - це майстер-клас зі створення багатошарового, текстурного і монохромного осіннього лука.

  • Монохромна база: виберіть основний колір (коричневий, бежевий, бордовий) і побудуйте ансамбль, використовуючи його різні відтінки й півтони.
  • Гра текстур: поєднуйте м'яку замшу, плісировану тканину, щільну костюмну тканину жакета і вовну пальта.
  • Акцент на шиї й талії: не забувайте про аксесуари, які "тримають" образ - виразний пояс і елемент білого кольору (блуза-бант, водолазка або шарф).
  • Взуття: високі чоботи або ботфорти, які можна сховати під спідницю довжини міді, щоб зберегти тепло та елегантність.

Цей лук є доказом того, що спідниця плісе може бути не тільки літнім елементом, а й основою для одного з найстильніших і найзатишніших осінніх ансамблів.

Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній &quot;лук&quot;Цибульська задає тренди (фото: instagram.com/cybulskaya)

