Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний "лук"

Понедельник 17 ноября 2025 14:35
UA EN RU
Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний "лук" Оля Цыбульская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Оля Цыбульская показала многослойный осенний образ. Сочетание юбки плиссе, высоких замшевых сапог и монохромной палитры в коричневых и бежевых оттенках создало элегантный и уютный "лук", который можно повторить в этом сезоне.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала певица

Центральной темой стилизации Оли Цыбульской стала изысканная бежево-коричневая палитра, являющаяся одной из ключевых для концепции "quiet luxury" ("тихой роскоши").

Основа образа - жакет и юбка насыщенного терракотового цвета, который напоминает цвет осенних листьев.

Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний &quot;лук&quot;Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Жакет

Пиджак на пуговицах, слегка приталенного силуэта, одетый поверх блузы, что создает многослойность.

Юбка плиссе

Длина миди, выполненная из хорошо держащей форму ткани, является ключевым акцентом и придает образу динамики, легкости и женственности.

Плиссировка - вечная классика, которая в сочетании с плотными материалами прекрасно подходит для осенне-зимнего сезона.

Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний &quot;лук&quot;Певица продемонстрировала стильный образ (фото: instagram.com/cybulskaya)

Пальто оверсайз

На некоторых фото образ дополнен длинным серо-бежевым пальто свободного кроя, небрежно накинутым на плечи. Такой прием придает образу непринужденности, защищает от холода и визуально "приземляет" ансамбль, делая его более актуальным.

Акценты и детали

Изящным контрастом выступает белая блуза с длинными концами. Белый цвет освежает лицо и создает вертикальную линию, удлиняющую силуэт, привлекая внимание к зоне декольте и шее.

Отдельного внимания заслуживает акцент на талии. Широкий, массивный кожаный пояс в светло-бежевом оттенке, подчеркивающий силуэт, является важным элементом стилизации.

Он не только визуально корректирует пропорции, но гармонично сочетается с обувью, создавая единый ансамбль.

Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний &quot;лук&quot;Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Замшевые сапоги - идеальный вариант на осень

Для осеннего образа на улицах европейского города Оля Цыбульская выбрала высокие замшевые сапоги в тон к верху, что визуально удлиняет ноги и создает монолитный силуэт.

  • Материал: замша - это всегда признак роскоши и комфорта, она придает образу мягкости и тепла, идеально сочетаясь с шерстяными и плиссированными тканями.
  • Высота и каблук: сапоги с устойчивым каблуком- - это максимально практичное и стильное решение. Они позволяют комфортно передвигаться, а каблук придает рост и изящество.
  • Стилистический прием: сочетание юбки-миди с высокими сапогами является одним из самых актуальных и комфортных трендов для холодного сезона, поскольку оно сохраняет тепло и не "режет" ногу, как это делают ботильоны.

Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний &quot;лук&quot;Оля Цыбульская показала модный лук (фото: instagram.com/cybulskaya)

Как повторить образ

Образ Оли Цыбульской - это мастер-класс по созданию многослойного, текстурного и монохромного осеннего лука.

  • Монохромная база: выберите основной цвет (коричневый, бежевый, бордовый) и постройте ансамбль, используя его разные оттенки и полутона.
  • Игра текстур: сочетайте мягкую замшу, плиссированную ткань, плотную костюмную ткань жакета и шерсть пальто.
  • Акцент на шее и талии: не забывайте об аксессуарах, которые "держат" образ – выразительный пояс и элемент белого цвета (блуза-бант, водолазка или шарф).
  • Обувь: высокие сапоги или ботфорты, которые можно спрятать под юбку длины миди, чтобы сохранить тепло и элегантность.

Этот лук является доказательством того, что юбка плиссе может быть не только летним элементом, но и основой для одного из самых стильных и уютных осенних ансамблей.

Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний &quot;лук&quot;Цыбульская задает тренды (фото: instagram.com/cybulskaya)

