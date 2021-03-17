Спецзаседание КСУ не состоялось. Тупицкого не пропустили в суд

Сегодня Конституционный суд должен был собраться на специальное заседание, но оно не состоялось. Причиной этого стало то, что отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого не пропустили в здание суда.
Об этом сообщила пресс-служба КСУ.
"Специальное пленарное заседание ... не состоялось из-за недопуска главы КСУ Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании", - заявили в суде.
На сегодняшнем специальном заседании планировали рассмотреть два вопроса: обращение следователя Государственного бюро расследований относительно Тупицкого и дисциплинарное дело в отношении судьи, который сейчас председательствует в КСУ вместо Тупицкого.
Заседание было созвано отстраненным главой Конституционного суда Тупицким.
Напомним, сегодня КСУ планировал рассмотреть дисциплинарное дело в отношении судьи Сергея Головатого. Сейчас он председательствует на заседаниях КСУ.
Добавим, недавно на заседании КСУ произошла перепалка между Головатым и другим судьей. Причиной спора было то, что Головатый занял кресло отстраненного Тупицкого.