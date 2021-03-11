Отстраненный глава КСУ созывает специальное пленарное заседание суда

Отстраненный от должности председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий созвал на 17 марта специальное пленарное заседание КСУ.

"Информируем, что Председателем Конституционного Суда Украины и 09 марта 2021 года издано распоряжение №19/01/2011-ОД о созыве 17 марта 2021 года специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Под распоряжением стоит имя отстраненного от должности Александра Тупицкого. В документе он значится как председатель КСУ.