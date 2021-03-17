Спецзасідання КСУ не відбулося. Тупицького не пропустили в суд

Сьогодні Конституційний суд мав зібратися на спеціальне засідання , але воно не відбулося. Причиною цього стало те, що відстороненого очільника КСУ Олександра Тупицького не пропустили в будівлю суду.

Про це повідомила прес-служба КСУ .

"Спеціальне пленарне засідання ... не відбулося через недопуск голови КСУ Тупицького до будівлі суду, що унеможливило його участь у зазначеному спеціальному пленарному засіданні", - заявили в суді.

На сьогоднішньому спеціальному засіданні планували розглянути два питання: звернення слідчого Державного бюро розслідувань щодо Тупицького та дисциплінарну справу щодо судді, який наразі головує в КСУ замість Тупицького.

Засідання було скликано відстороненим головою Конституційного суду Тупицьким.