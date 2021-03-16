КСУ завтра рассмотрит дисциплинарное дело в отношении судьи, занявшего кресло Тупицкого

Конституционный суд завтра, 17 марта, планирует провести специальное заседание . На повестке дня этого заседания будет два вопроса.

Отметим, о созыве специального заседания КСУ стало известно еще на прошлой неделе. Заседание было созвано Тупицьким, которого отстранили от должности главы КСУ указом президента Владимира Зеленского. Сейчас на заседаниях КСУ председательствует Головатый.

Первым вопросом, который рассмотрит КСУ, будет касаться несоответствия судьи Сергея Головатого занимаемой должности. С соответствующей жалобой в суд обратился общественный деятель Дмитрий Корчинский.

Напомним, судья КСУ Головатый недавно попал в скандал. На заседании 4 марта он занял кресло отстраненного Тупицкого, что вызвало возмущение у его коллеги - Александра Литвинова.

Кроме того, судья Головатый в 2010 году поддержал ратификацию Харьковских соглашений. Как известно, СБУ поручили провести проверку всех нардепов, которые голосовали за Харьковские соглашения.