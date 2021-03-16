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КСУ завтра рассмотрит дисциплинарное дело в отношении судьи, занявшего кресло Тупицкого

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 22:32
КСУ завтра рассмотрит дисциплинарное дело в отношении судьи, занявшего кресло Тупицкого Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд завтра, 17 марта, планирует провести специальное заседание. На повестке дня этого заседания будет два вопроса.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Первым вопросом, который рассмотрит КСУ, будет касаться несоответствия судьи Сергея Головатого занимаемой должности. С соответствующей жалобой в суд обратился общественный деятель Дмитрий Корчинский.

Также судьи Конституционного суда планируют рассмотреть обращение следователя Государственного бюро расследований в отношении главы КСУ Александра Тупицкого.

Отметим, о созыве специального заседания КСУ стало известно еще на прошлой неделе. Заседание было созвано Тупицьким, которого отстранили от должности главы КСУ указом президента Владимира Зеленского. Сейчас на заседаниях КСУ председательствует Головатый.

Напомним, судья КСУ Головатый недавно попал в скандал. На заседании 4 марта он занял кресло отстраненного Тупицкого, что вызвало возмущение у его коллеги - Александра Литвинова.

Кроме того, судья Головатый в 2010 году поддержал ратификацию Харьковских соглашений. Как известно, СБУ поручили провести проверку всех нардепов, которые голосовали за Харьковские соглашения.

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