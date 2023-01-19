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Європарламент закликав створити спецтрибунал для Росії та Білорусі

Фото: Європарламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення спецтрибуналу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Європарламент щойно проголосував за резолюцію, що не має обов’язкової сили, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду для переслідування злочинів агресії проти України з боку Росії, зазначивши, що він має вести розслідування не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі", - написав журналіст.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції щодо злочину агресії проти України.

"Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти", - написав президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав Європарламент ухвалити окрему резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

До того ж, у грудні 2022 року Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу.

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