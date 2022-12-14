"Трибунал має запрацювати". Зеленський звернувся із важливою заявою до Європарламенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час онлайн-виступу в Європарламенті на церемонії вручення премії Андрія Сахарова.

"Я вдячний усім, хто розслідує та допомагає розслідувати злочини окупантів в Україні, хто шукає інформацію про російських вбивць і терористів. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами й має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на території нашої держави", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив подяку всім країнам, політикам, міжнародним організаціям, які працюють разом з Україною та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу для РФ.

"Закликаю усіх вас, ваші партії та держави підтримати цю роботу. Трибунал має запрацювати. Європарламент вже підтримав цю ідею, потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема через прийняття окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку та підтримку вашої країни відповідної резолюції Генасамблеї ООН", - закликав Зеленський.

Своєю чергою президент також закликав Європарламент підтримати визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Я знаю, що завтра ви розглядатимете питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів для встановлення справедливості", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у вересні в Україні створили робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

Також ми писали, що Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу для злочинів РФ.

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