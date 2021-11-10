Спецтехника и беспилотники. Украина строит еще одну "стену" на границе с Беларусью

Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Сейчас пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.
Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.
"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками",- сообщил представитель МВД.
Напомним, в МВД также обвинили "соседние страны" в намерении создать в Украине миграционный кризис, такой как сейчас в Польше и Литве.
В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключал, что мигранты из Беларуси могут пойти в ЕС через Украину.
Больше о ситуации на польско-белорусской границе - в материале РБК-Украина "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".