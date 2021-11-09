"Соседи хотят устроить кризис": МВД заявило об увеличении потоков беженцев в Украину

Министерство внутренних дел наблюдает за ситуацией на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью, которая динамично усугубляется. Соседние страны хотят устроить такой же миграционный кризис и в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По словам представителя МВД, ситуация на границах Евросоюза с Беларусью имеет признаки дальнейшей эскалации. В то же время наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины.

"Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", - заявил он.

За последнюю неделю, как рассказал Енин, на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу.

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг данной проблематики, в том числе и в среде лиц, которые могут содействовать организации таких каналов миграции", - отметил замглавы МВД.