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Спецтехніка та безпілотники. Україна будує ще одну "стіну" на кордоні з Білоруссю

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Київ, Середа 10 листопада 2021 06:01
Спецтехніка та безпілотники. Україна будує ще одну "стіну" на кордоні з Білоруссю Фото: Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - розповів він.

Єнін зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - повідомив представник МВС.

Нагадаємо, в МВС також звинуватили "сусідні країни" у намірі створити в Україні міграційну кризу, такий як зараз у Польщі та Литві.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключав, що мігранти з Білорусі можуть піти в ЄС через Україну.

Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".

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