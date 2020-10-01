Спецслужбы США хотели отравить Ассанжа, - The Guardian

Фото: Джулиан Ассанж (wikipedia.org)

Американские спецслужбы планировали отравить основателя WikiLeak Джулиана Ассанжа. Также рассматривалась версия похищения.

Об этом изданию The Guardian рассказал экс-сотрудник частного охранного предприятия UC Global.

Вместе с ним американская разведка проводила обсуждение методов "избавления" от журналиста.

По словам источника, спецслужбы США обратились к главе UC Global Дэвиду Моралесу в 2017 году с предложением применить в отношении основателя WikiLeaks "более радикальные меры".

Кроме того, планировалась установка камер наблюдения и микрофонов в посольстве Эквадора в Лондоне, где журналист скрывался в течение семи лет, для того, чтобы "друзья" в США могли наблюдать за происходящим с Ассанжем.

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.