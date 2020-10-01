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Спецслужби США хотіли отруїти Ассанжа, - The Guardian

Лондон, Четвер 01 жовтня 2020 01:16
Спецслужби США хотіли отруїти Ассанжа, - The Guardian
Фото: Джуліан Ассанж (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Американські спецслужби планували отруїти засновника WikiLeak Джуліана Ассанжа. Також розглядалася версія викрадення.

Про це виданню The Guardian розповів екс-співробітник приватного охоронного підприємства UC Global.

Разом з ним американська розвідка проводила обговорення методів "позбавлення" від журналіста.

За словами джерела, спецслужби США звернулися до глави UC Global Девіда Моралеса у 2017 році з пропозицією застосувати проти засновника WikiLeaks "більш радикальні заходи".

Крім того, планувалася установка камер і мікрофонів в посольстві Еквадору в Лондоні, де журналіст переховувався протягом семи років, для того, щоб "друзі" в США» могли спостерігати за подіями з Ассанжем.

Нагадаємо, Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Британська поліція затримала Джуліана Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року.

Ассанж зараз утримується під вартою у Великобританії за запитом про екстрадицію зі Сполучених Штатів.

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