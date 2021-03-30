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Спецслужбы России постоянно отслеживают обстановку и протесты в Украине, - Баканов

Автор: Роман Тверденко

Россия постоянно отслеживает общественно-политическую ситуацию в Украине. И хочет воспользоваться любой удобной ситуацией.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в Верховной раде, трансляцию заседания которой вел телеканал "Рада".

Он отметил, что РФ готова медийно использовать нестабильность в Украине и подчеркнул, что "тарифный майдан" был устроен заказчиками из России.

"Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы Российской Федерации в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции. Я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией была разведка России, но я утверждаю, что РФ хочет воспользоваться любым медийным ходом, чтобы воспользоваться ею в свою пользу", - заявил Баканов.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять проект постановления об осуждении беспорядков у Офиса президента 20 марта. Речь идет о проекте постановления №5295.

Как писало РБК-Украина, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под ОП, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Здание забросали файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку на здании Офиса президента.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныпротестИван Баканов
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