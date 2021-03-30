Спецслужби Росії постійно відстежують ситуацію і протести в Україні, - Баканов

Він зазначив, що РФ готова медійно використовувати нестабільність в Україні і підкреслив, що "тарифний майдан" був влаштований замовниками з Росії.

"Ми маємо достатньо інформації для того, щоб затверджувати і доводити, що спецслужби Російської Федерації в постійному режимі моніторить суспільно-політичну ситуацію в Україні, протести та акції. Я аж ніяк не стверджую, що за цією акцією була розвідка Росії, але я стверджую, що РФ хоче скористатися будь-яким медійним ходом, щоб скористатися нею в свою користь", - заявив Баканов.