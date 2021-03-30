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Спецслужби Росії постійно відстежують ситуацію і протести в Україні, - Баканов

Автор: Роман Тверденко

Росія постійно відстежує суспільно-політичну ситуацію в Україні. І хоче скористатися будь-якою зручною ситуацією.

Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов у Верховній раді, трансляцію засідання якої вів телеканал "Рада".

Він зазначив, що РФ готова медійно використовувати нестабільність в Україні і підкреслив, що "тарифний майдан" був влаштований замовниками з Росії.

"Ми маємо достатньо інформації для того, щоб затверджувати і доводити, що спецслужби Російської Федерації в постійному режимі моніторить суспільно-політичну ситуацію в Україні, протести та акції. Я аж ніяк не стверджую, що за цією акцією була розвідка Росії, але я стверджую, що РФ хоче скористатися будь-яким медійним ходом, щоб скористатися нею в свою користь", - заявив Баканов.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти проект постанови про засудження заворушень біля Офісу президента 20 березня. Мова йде про проект постанови №5295.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 березня в Києві відбулися заворушення під ОП, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Будівлю закидали фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку на будівлі Офісу президента.

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Новини України Служба безпеки УкраїнипротестІван Баканов
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