Спецслужбы РФ ведут спецоперации в Украине для смены власти, - внешняя разведка

Фото: Валерий Кондратюк (УНИАН)

Эти спецоперации направлены на подрыв основ украинской государственности

Российские спецслужбы проводят в Украине спецоперации, направленные на смену власти. РФ пытается внести раздор в украинское общество с помощью них.

Об этом написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для "Зеркала недели".

"Мы фиксируем попытки российских спецслужб проводить специальные операции для внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности", - отметил Кондратюк.

Он подчеркивает, что упор делают на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства".

Кроме того, Россия, подчеркивает глава СВР, активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы изменила предвыборные обещания относительно долгожданного мира в Донбассе.

"Фактически, речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства в среднесрочной перспективе", - отметил глава ведомства.

Кондратюк обращает внимание, что своеобразными "фирменными инструментами" России становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.

В качестве примера он приводит убийства разведчика Максима Шаповала и российского политика Дениса Вороненкова в Киеве, контрразведчика Александра Хараберюша в Мариуполе, а также убийства российских политэмигрантов Зелимхана Хангошвили в Берлине (Германия) и Мамихана Умарова в окрестностях Вены (Австрия).

Напомним, Кондратюк заявил, что Россия приказала своим наемникам на Донбассе использовать прекращение огня для компрометации украинской стороны.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе с 27 июля вступило в силу соглашение о всеобщем перемири, которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.