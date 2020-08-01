РФ приказала боевикам использовать перемирие для компрометации Украины, - глава СВР

Фото: боевики на Донбассе (news.online.ua)

По его словам, в ближайшее время будет сохраняться вероятность провокаций

Глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что Россия приказала своим наемникам на Донбассе использовать прекращение огня для компрометации украинской стороны. Поэтому в ближайшее время и в среднесрочной перспективе сохраняется вероятность провокаций.

Об этом он написал в материале для издания "Зеркало Недели".

"По нашим прогнозам, несмотря на готовность Украины к процессу мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения будет сохраняться высокая вероятность вражеских провокаций.

Наши данные свидетельствуют о том, что подконтрольные РФ вооруженные формирования уже получили от своих кураторов из России указание использовать договоренности о прекращении огня для провокаций и поиска путей компрометации Украины как стороны, нарушившей их первой", - проинформировал он.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики четыре раза нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе с 27 июля вступило в силу соглашение о всеобщем перемири, которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Боевики так называемых "ЛДНР" заявляли, что их силовые структуры с 27 июля перестанут стрелять, однако это обещание не было воплощено в жизнь.

В Кремле говорят, что не могут заставить их соблюдать режим "тишины", так как РФ якобы не является стороной этого военного конфликта.