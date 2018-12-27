Спецслужби РФ намагаються залучити українців до диверсій

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

У СБУ зазначили, що в Україні спостерігається висока активність агентурної воєнної розвідки РФ

Російські спецслужби намагаються залучити громадян України до виконання протиправних дій. Про це повідомив представник контррозвідки Служби безпеки України Володимир Нестюк, передає кореспондент РБК- Україна.

За його словами, такі спроби кваліфікуються за частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу України.

"Сьогодні багато громадян України, які залучаються до проведення тих чи інших заходів… Вірніше, йдуть спроби залучення російських спецслужб до виконання протиправних завдань на території України. Ці дії кваліфікуються за частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу України", - повідомив Нестюк.

Представник контррозвідки зазначив, що якщо українці повідомляють СБУ про спроби їх вербування, ці громадяни звільняються від відповідальності.

"Якщо громадянин не здійснював протиправного діяння і вчасно заявив про те, що здійснювалась спроби його залучення до цієї роботи, він звільняється від кримінальної відповідальності", - додав він.

Нестюк наголосив, що в Україні спостерігається висока активність агентурної воєнної розвідки РФ.

"Вона, в першу чергу спрямована на збір таємних відомостей про ЗСУ, правоохоронні структури, промисловий комплекс. Як показує практика, ця активність поєднується з намірами використання осіб, залучених до збору інформації в організаціях, до підготовки різного роду диверсійних, терористичних, дестабілізуючих заходів", - додав він.

Нагадаємо, протягом 2018 року Служба безпеки України затримала 46 громадян за підозрою у державній зраді.

РБК-Україна також писало, що контррозвідка СБУ викрила діяльність агентів РФ в 11 областях України. Зазначалося, що діяльність агентів, агентурно-бойових груп та інформаторських мереж російської військової розвідки виявили на території усіх південно-східних областей України, а також в столичному регіоні.

Додамо, співробітники СБУ зафіксували масові спроби використання російськими спецслужбами акаунтів українських користувачів у соціальних мережах Facebook і Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні.