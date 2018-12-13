Фото: Павел www.lavra.kiev.ua)

Наместника Лавры допросят из-за запланированных провокаций против Объединительного собора церкви

СБУ допросит наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в уголовном производстве относительно относительно планов России организовать провокации во время проведения Объединительного собора. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Для подозрения это еще мало, но работа в этом плане проводится. Митрополит Павел будет обязательно допрошен в рамках этого уголовного производства", - сказал он.

Как сообщил Кононенко, СБУ установило, что священнослужитель Павел должен был стать координатором акции протеста против томоса. В частности, об этом сообщил украинец, который был завербован на территории России, но затем обратился в СБУ.

"8 декабря согласно предоставленным российской стороной инструкций была проведена встреча с митрополитом Павлом, который после озвучивания пароля пригласил организаторов акции в свой кабинет и провел с ними беседу. Следует отметить, что после проведения у него обысков (СБУ - ред.) митрополит Павел вел себя достаточно осторожно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.

СБУ установило, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акций протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви.