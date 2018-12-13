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Спецслужби РФ планували хресну ходу у містах України у день собору

Новини » Політика    13.12.2018 - 14:30
Спецслужби РФ планували хресну ходу у містах України у день собору
Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

На ході планувалося спровокувати силові сутички з правоохоронцями

У День проведення Об’єднавчого собору спецслужби РФ мали намір організувати в українських містах хресну ходу із сутичками. Про це повідомив заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

З його слів, СБУ отримало інформацію про проведення 6 грудня в окупованому Донецьку наради російських спецслужб та керівництва "ДНР", на якій обговорювалось питання про надання Україні Томосу та заходів, які можуть йому завадити.

"За результатами наради було ухвалено рішення щодо організації хресних ходів у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві в день проведення Об’єднавчого собору", - повідомив Кононенко.

За його словами, під час запланованих заходів у "ДНР" хотіли спровокувати силові сутички з правоохоронцями для створення кривавої картинки для російських ЗМІ.

"Планувалось залучити для збільшення кількості постраждалих осіб похилого віку, інвалідів та хворих. Використання "МДБ  ДНР" - груп, які вже знаходяться у вищевказаних українських містах для скоєння протиправних проявів", - додав замголови СБУ.

Нагадаємо, СБУ запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який повинен відбутися 15 грудня.

РБК-Україна також повідомляло, що СБУ допитає намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла в кримінальному провадженні щодо планів РФ організувати провокації під час проведення Об'єднавчого собору.

Так, СБУ встановило, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акцій протесту проти отримання Томосу про автокефалію Української церкви.

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