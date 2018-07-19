Спецслужбы РФ готовят провокации в оккупированном Крыму в июле-августе

РФ готовит теракты против гражданского населения оккупированного Крыма

Спецслужбы России рассматривают возможность проведения в конце июля - начале августа 2018 года ряда провокаций на оккупированной территории Крыма. Об это сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в том числе готовится осуществление террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами.

"Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим)", - сообщил Тымчук.

Также "Информационное сопротивление" фиксирует размещение многочисленного военного контингента и перебрасывание огромного количества боевой техники и ракетных комплексов на территорию Крыма.

Фото: техника РФ в Крыму (facebook.com/dmitry.tymchuk)

"Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ" и "кровавую хунту". Об этом уже "намекнул" во время визита в Севастополь секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев, заявив, что в настоящее время существует высокая угроза дестабилизации ситуации в Крыму в результате агрессивной политики украинских властей и членов радикально настроенных проукраинских организаций", - добавил Тымчук.

Кроме того, сообщается что через подконтрольные Кремлю СМИ начинается кампания по формированию общественного мнения о существующей угрозе. Это, по мнению Тымчука, может создать искусственный повода для применения российских войск для захвата части юго-восточной территории Херсонской области.

Напомним, во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что для России вопрос Крыма закрыт, поскольку был проведен "рефрендум о присоединении Крыма к РФ".