Путин: мы провели референдум, для РФ вопрос Крыма закрыт

В свою очередь, Трамп заявил о незаконности "присоединения" Крыма к Российской Федерации

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для России вопрос Крыма закрыт. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РБК-Украина.

"У Трампа позиция по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая позиция. Мы считаем, что мы провели референдум в соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для Российской Федерации этот вопрос закрыт", - заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках встречи Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине. В частности, президент Украины Петр Порошенко предполагал, что в ходе встречи президенты США и РФ обсудят вопрос освобождения украинских политзаключенных. Вместе с тем, ни Трамп, ни Путин не упомянули об этом вопросе в ходе своих выступлений.

Отметим, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, Трамп заявлял, что аннексию Крыма допустил на тот момент президент США Барак Обама.

"Я бы не допустил этого (аннексии Крыма, - ред.), если бы был на посту (президента США, - ред.)", - заявил Трамп.