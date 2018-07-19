Спецслужби РФ готують провокації в окупованому Криму в липні-серпні

РФ готує здійснення терактів проти цивільного населення окупованого Криму

Спецслужби Росії розглядають можливість проведення в кінці липня - початку серпня 2018 року низки провокацій на окупованій території Криму. Про це повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, в тому числі готується здійснення терористичних актів проти цивільного населення окупованого Криму з масовими жертвами.

"Основними об'єктами атак можуть стати громадські місця (торгові центри, ринки, масові заходи) і об'єкти інфраструктури (пункти водопостачання та склади з пальним)", - повідомив Тимчук.

Також "Інформаційний опір" фіксує розміщення численного військового контингенту і перекидання величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів на територію Криму.

Фото: техіка РФ у Криму (facebook.com/dmitry.tymchuk)

"Всі ці провокації Кремля, за традицією, будуть списані на "українські ДРГ" і "криваву хунту". Про це вже "натякнув" під час візиту до Севастополя секретар Ради безпеки РФ Н. Патрушев, заявивши, що в даний час існує висока загроза дестабілізації ситуації в Криму в результаті агресивної політики української влади і членів радикально налаштованих проукраїнських організацій", - додав Тимчук.

Крім того, повідомляється що через підконтрольні Кремлю ЗМІ починається кампанія по формуванню громадської думки про існуючу загрозу. Це, на думку Тимчука, може створити штучний привід для застосування російських військ для захоплення частини південно-східної території Херсонської області.

Нагадаємо, під час прес-конференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін заявив, що для Росії питання Криму закрите, оскільки був проведений "рефрендум про приєднання Криму до РФ".