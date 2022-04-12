ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше задержали постоянно проживающего в стране россиянина. Подозревают в шпионаже

Новина українською →
Польша, Вторник 12 апреля 2022 13:00
В Польше задержали постоянно проживающего в стране россиянина. Подозревают в шпионаже Фото: в Польше задержан россиянин по подозрению в шпионаже (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Польская прокуратура заявила о задержании россиянина, который постоянно проживал на территории страны. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что мужчина занимался шпионской деятельностью в пользу разведки Российской Федерации. Он должен был, среди прочего, собирать информацию о воинских частях, их технике и укомплектованности", - говорится в сообщении.

Прокуратура объявила россиянину о подозрении в шпионаже. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому временный арест на три месяца. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Германии предъявили обвинение офицеру резерва в шпионаже в пользу России.

Добавим, после вторжения России в Украину страны начали массово высылать российских дипломатов-шпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше