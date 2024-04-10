Спецслужби Росії намагаються завербувати агентів у Канаді, - ГУР

За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - повідомили в ГУР.

В розвідці також зауважили, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.