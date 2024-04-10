Спецслужби Росії намагаються завербувати агентів у Канаді, - ГУР

Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.
Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.
"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - повідомили в ГУР.
В розвідці також зауважили, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.
Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.
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