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Спецслужби Росії намагаються завербувати агентів у Канаді, - ГУР

Фото: Спецслужби Росії шукають агентів у Канаді (24.tv)
Автор: Каріна Левицька

Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом  радянського союзу.

Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - повідомили в ГУР.

В розвідці також зауважили, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

 

Російські агенти і шпигуни в Європі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

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