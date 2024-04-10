Спецслужбы России пытаются завербовать агентов в Канаде, - ГУР

По данным ГУР, поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза.

Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде.

"Например, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде листовки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" - это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто", - сообщили в ГУР.

В разведке также отметили, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть лишь прикрытием и способом отвлечения внимания местных структур безопасности.