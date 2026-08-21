UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Спецслужби РФ облаштували схованку біля Берліна, але все пішло не за планом,- ЗМІ

14:41 21.08.2026 Пт
2 хв
Новий задум Кремля провалився ще до початку його реалізації
aimg Юлія Капітонова
Фото: Німецькі органи безпеки оперативно відреагували (Getty Images)

У Німеччині, поблизу Берліна, виявили таємну схованку зі зброєю, яку облаштували російські спецслужби. Посіпаки Кремля планували проводити "кінетичні операції", зокрема вбивства на території ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці отримали інформацію від інформатора, після чого виявили в лісі схованку з пістолетами.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) дійшло висновку, що її облаштували за дорученням російських спецслужб.

Зброю вивели з ладу, а за схованкою встановили спостереження, однак воно не дало бажаного результату. Цілком можливо, що зловмисники дізналися про викриття.

Генеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за підозрою у підготовці тяжкого насильницького злочину, який може становити загрозу державі.

Ба більше, відомо, що в Румунії вже затримали підозрюваного.

На переконання органів безпеки ФРН, зброю призначали для агентів, які мали проводити в Німеччині від імені Москви "кінетичні операції", зокрема вбивства.

До речі, тривалий час очільник BfV Сінан Селен попереджав про можливість російських нападів на окремих людей.

Згідно з його даними, спецслужби РФ планували ліквідувати виробників зброї, російських опозиціонерів, які перебувають в еміграції, а також прихильників України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяКремль