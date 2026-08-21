Спецслужбы РФ обустроили тайник возле Берлина, но все пошло не по плану, - СМИ

Согласно данным СМИ, правоохранители получили информацию от информатора, после чего обнаружили в лесу тайник с пистолетами.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) пришло к выводу, что его обустроили по поручению российских спецслужб.

Оружие вывели из строя, а за тайником установили наблюдение, однако оно не дало желаемого результата. Вполне возможно, что злоумышленники узнали об разоблачении.

Генеральная прокуратура Германии расследует дело по подозрению в подготовке тяжкого насильственного преступления, которое может представлять угрозу государству.

Более того, известно, что в Румынии уже задержали подозреваемого.

По убеждению органов безопасности ФРГ, оружие предназначалось для агентов, которые должны были проводить в Германии от имени Москвы "кинетические операции", в том числе убийства.

Кстати, долгое время глава BfV Синан Селен предупреждал о возможности российских нападений на отдельных людей.

Согласно его данным, спецслужбы РФ планировали ликвидировать производителей оружия, находящихся в эмиграции российских оппозиционеров, а также сторонников Украины.