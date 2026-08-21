Спецслужбы РФ обустроили тайник возле Берлина, но все пошло не по плану, - СМИ

В Германии, вблизи Берлина, обнаружили тайник с оружием, который обустроили российские спецслужбы. Приспешники Кремля планировали проводить "кинетические операции", в том числе убийства на территории ФРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Согласно данным СМИ, правоохранители получили информацию от информатора, после чего обнаружили в лесу тайник с пистолетами.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) пришло к выводу, что его обустроили по поручению российских спецслужб.
Оружие вывели из строя, а за тайником установили наблюдение, однако оно не дало желаемого результата. Вполне возможно, что злоумышленники узнали об разоблачении.
Генеральная прокуратура Германии расследует дело по подозрению в подготовке тяжкого насильственного преступления, которое может представлять угрозу государству.
Более того, известно, что в Румынии уже задержали подозреваемого.
По убеждению органов безопасности ФРГ, оружие предназначалось для агентов, которые должны были проводить в Германии от имени Москвы "кинетические операции", в том числе убийства.
Кстати, долгое время глава BfV Синан Селен предупреждал о возможности российских нападений на отдельных людей.
Согласно его данным, спецслужбы РФ планировали ликвидировать производителей оружия, находящихся в эмиграции российских оппозиционеров, а также сторонников Украины.
Кстати, недавно стало известно, что Германия готовит сценарии мести России за атаку на украинский самолет в Лейпциге.
Кроме того, выяснилось, что спецслужбы РФ разоблачили на попытках "взломать" мессенджеры чиновников Украины, Европы и США.
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