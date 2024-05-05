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Спецслужби РФ можуть готувати теракт у Москві чи Петербурзі, щоб звинуватити Україну, - АТЕШ

Неділя 05 травня 2024 05:00
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Спецслужби РФ можуть готувати теракт у Москві чи Петербурзі, щоб звинуватити Україну, - АТЕШ Фото: російські спецслужби готують провокативні теракти (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Найближчим часом спецслужби агресора можуть готувати провокації, щоб звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За інформацією агентів руху, у РФ планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, в яких, імовірно, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.

Диверсія може бути здійснена у найближчі 5 днів. Організатори обирають між двома найбільшими містами РФ: Санкт-Петербургом і Москвою.

З огляду на ситуацію, "АТЕШ" закликає жителів вищезазначених міст утриматися від відвідування людних місць та велелюдних зібрань.

Провокації РФ на Великдень

У Нацполіції не виключили масованих атак по Україні в неділю, 5 травня. Правоохоронці озвучили кілька важливих правил, що допоможуть урятувати життя.

СБУ також закликала українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

До обережності співвітчизників закликав і президент Володимир Зеленський.

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