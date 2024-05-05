Спецслужби РФ можуть готувати теракт у Москві чи Петербурзі, щоб звинуватити Україну, - АТЕШ
Найближчим часом спецслужби агресора можуть готувати провокації, щоб звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів на території Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
За інформацією агентів руху, у РФ планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, в яких, імовірно, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.
Диверсія може бути здійснена у найближчі 5 днів. Організатори обирають між двома найбільшими містами РФ: Санкт-Петербургом і Москвою.
З огляду на ситуацію, "АТЕШ" закликає жителів вищезазначених міст утриматися від відвідування людних місць та велелюдних зібрань.
Провокації РФ на Великдень
У Нацполіції не виключили масованих атак по Україні в неділю, 5 травня. Правоохоронці озвучили кілька важливих правил, що допоможуть урятувати життя.
СБУ також закликала українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.
До обережності співвітчизників закликав і президент Володимир Зеленський.
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